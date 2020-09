Tom Sap keert terug naar de lokale politiek: “Maar de zorg voor mijn dochters staat op de eerste plaats” Gudrun Steen

15 september 2020

10u55 0 Alveringem Tom Sap (Gemeentebelangen) heeft de eed afgelegd als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW in Alveringem. Hij volgt Gerda Gheeraert op die gemeenteraadslid geworden is.

Tom Sap (41) is een oude bekende in de lokale politiek. Beroepshalve is hij federaal ambtenaar op de pensioendienst voor zelfstandigen in Brugge. Hij was jaren bestuurslid van Open Vld Alveringem-Lo-Reninge en Open Vld Westhoek.

In 2013 was hij fractieleider bij Gemeentebelangen, de partij van burgemeester Gerard Liefooghe. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 geraakte hij niet herverkozen. Daarna deed hij afstand van alle functies bij Open Vld, zodat hij meer tijd had voor de opvoeding van zijn twee dochters. “Ik was opvolger van Gerda”, schetst Tom. “Toen zij naar de gemeenteraad mocht na het ontslag van vroeger schepen Kris Laleman, werd mij gevraagd om haar in het bijzonder comité te vervangen. Ik zet me gemotiveerd in, maar grote politieke ambities koester ik niet meer. De zorg voor mijn dochters staat op de eerste plaats.”