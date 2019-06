Toeriste botst met elektrische fiets op tegenligster Jelle Houwen

03 juni 2019

Langs Fortem in Alveringem is een 61-jarige vrouw zondag gewond geraakt bij een fietsongeval. De toeriste uit Buggenhout genoot op haar elektrische fiets van een tochtje in de Polders toen het rond 14.30 uur fout ging. Bij het kruisen van een tegenligster botste ze op het fietspad op een andere fiets en kwam ten val. Een ambulance kwam ter plaatse en diende de eerste zorgen toe. De vrouw werd met lichte verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.