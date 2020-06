Tieners uit de Westhoek protesteren tegen kap van 112 populieren in Alveringem Gudrun Steen

22 juni 2020

11u34 0 Alveringem Van zodra het broedseizoen voorbij is, laat de gemeente Alveringem 112 populieren langs de Groenedreef kappen, omdat de wortels het wegdek omhoog drukken. Er komen 26 linden in de plaats. Het plan is niet naar de zin van vijf tieners uit de Westhoek, die een petitie zijn gestart.

‘Red de bomen in Alveringem’: dat is de noodkreet die Merel Vandenberghe uit Proven, Zelie Baert en de zussen Julia en Marta Gheeraert uit Vleteren en Anna Provoost uit Poperinge slaken. “Wij stapten mee tijdens de klimaatmarsen en dan zien we in onze eigen Westhoek zoiets gebeuren”, reageert Julia.

Iedereen heeft de mond vol van klimaatverandering, droogte en meer groen en bos. En dan beslist de gemeente Alveringem om liefst 112 populieren in één keer om te hakken Julia Gheeraert

“Iedereen heeft de mond vol van klimaatverandering, droogte en meer groen en bos. En dan beslist de gemeente Alveringem om liefst 112 populieren in één keer om te hakken. In de plaats komen amper 26 linden. Dit kon anders door bijvoorbeeld geleidelijk te kappen en zeker meer bomen terug te plaatsen. Uit protest hebben we dit weekend verband rond de stammen gewikkeld. Zondagavond zetten we een petitie online en al meer dan 800 mensen hebben die ondertekend. Binnenkort zullen we die overhandigen aan het gemeentebestuur in de hoop dat het op zijn stappen terugkomt.”

Heraanleg nodig

Maar dat ziet er niet meteen naar uit. “Na het broedseizoen zullen we inderdaad 112 populieren kappen, omdat we de Groenedreef willen heraanleggen”, reageert schepen van Groen Jacques Blanckaert (Gemeentebelangen CD&V). “De boomwortels hebben het wegdek beschadigd. Experten hebben uitgerekend dat 26 linden voldoende zijn, omdat hun kruin groot wordt. Die bomen moeten dus ver genoeg van elkaar geplant worden.”