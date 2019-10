Thuisverpleegster gaat over de kop en crasht in de sloot Bart Boterman

20 oktober 2019

10u16 1 Alveringem In de straat Klarewal in Alveringem is zondagmorgen rond 6.30 uur een bestuurster gecrasht met haar wagen. Het gaat om een thuisverpleegster van het Wit-Gele Kruis.

Het voertuig reed langs de donkere, landelijke weg toen het plots met een wiel naast het asfalt raakte en in de zachte berm zakte. De bestuurster probeerde bruusk over te draaien maar de wagen ging wat verder over de kop. De vrouw belde de hulpdiensten en de brandweer rukte uit om haar uit het wrak te bevrijden. Bij aankomst was ze op eigen houtje uit de wagen gekropen. Ze was wel flink onder de indruk en werd naar het ziekenhuis overgebracht ter controle, schijnbaar zonder verwondingen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De politie liet het voertuig takelen.