Terwijl het kurkdroog is, waarschuwt gemeente Alveringem voor... wateroverlast Gudrun Steen

25 mei 2020

18u37 1 Alveringem ‘Opgelet wateroverlast’: die boodschap hangt in het Alveringemse dorp Oeren aan een bord dat de zone 30 aanduidt. Nogal vreemd, in een periode waarin het door de droogte verboden is om water om te pompen. “Oei, hangt die mededeling daar nog steeds?", reageert schepen Jacques Blanckaert.

Net vandaag heeft de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé beslist om een captatieverbod op te leggen voor alle waterlopen en rivieren in het IJzerbekken. Het is dan ook uitzonderlijk droog, maar dat hebben ze in Oeren en Alveringem blijkbaar nog niet begrepen als we de boodschap onder het verkeersbord, net voorbij de kerk, mogen geloven. “Is dat nu om te lachen of om te wenen?”, haalt oud-burgemeester Marc Wackenier uit naar de gemeente. Hij stelde vandaag vast dat het bord er nog staat. “Doe dit alstublieft weg. Er is geen overstromingsgevaar op komst in Oeren. Die mededeling hangt er nog van toen het maanden geleden hevig heeft geregend. Net in deze tijden van droogte is dit totaal ongepast.”

Bij de gemeente Alveringem reageren ze verrast. “Oei, hangt die mededeling daar nog steeds? We zullen ze snel laten weghalen. We hebben dat daar in maart gehangen toen er effectief wateroverlast was”, zegt schepen van Mobiliteit Jacques Blanckaert (Gemeentebelangen CD&V).