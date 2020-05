Terreinwagen knalt tegen poort, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf: bedrijf op zoek naar getuigen Bart Boterman

22 mei 2020

19u27 0 Alveringem Een onbekende bestuurder heeft donderdag rond middernacht vluchtmisdrijf gepleegd na heel wat schade aan te richten aan de poort van een filiaal van Transagro Bouton in Lindemolen in Alveringem, een producent in dierenvoeding.

“Op camerabeelden is te zien hoe een terreinwagen op onze koer komt gereden om te draaien, tot stilstand komt en vervolgens achteruit tegen de poort knalt. Onbegrijpelijk, want er is veel plaats op de koer. Vervolgens pleegt de bestuurder vluchtmisdrijf”, zegt zaakvoerster Katrien Bouton. Ze is op zoek naar getuigen. Er is aangifte gedaan bij de politie Spoorkin maar de bestuurder van de terreinwagen is vooralsnog niet gevonden. “Wie iets heeft gezien of informatie heeft over het voertuig of de bestuurder, contacteer dan de politie”, aldus Katrien Bouton. De lokale politie Spoorkin is bereikbaar op het nummer 058 33 22 11.