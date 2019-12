Strijkers aan het werk in de kerk van Stavele GUS

06 december 2019

13u42 2 Alveringem De kerk van het Alveringemse dorpje Stavele zal op zaterdag 14 december gevuld zijn door muziek afkomstig van het Westhoek Consort onder leiding van dirigent Nico Logghe.

Het consort bestaat uit 30 strijkers. Ook organist Eric Hallen zal een aantal nummers brengen. Enkele muziekliefhebbers uit Ieper en Poperinge verzamelden zich in het najaar van 2001 in het Westhoek Consort. Er was toen nood aan een ensemble met strijkers. Iedereen die op het niveau hogere graad van het deeltijds muziekonderwijs een strijkinstrument bespeelt kan lid worden. Dat bewijst meteen het niveau van de vereniging. Kom en geniet op 14 december vanaf 20 uur. Het Orgelcomité van Stavele ondersteunt het optreden. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 12 euro aan de deur. Reserveren kan bij de dienst Mens en Vrije Tijd op 058 28 88 81 of cultuur@alveringem.be.