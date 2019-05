Steun het Alveringems onderwijs en schrijf je in voor de bingo GUS

24 mei 2019

10u12 0 Alveringem De vriendenkring van de gemeentelijke en vrije basisscholen van Alveringem kijken uit naar hun grote bingoavond op vrijdag 7 juni in De Kwelle.

“Al voor de elfde keer organiseren we onze grote gezinsbingoavond”, nodigt Geert Lootvoet namens de vriendenkring uit. “Er zijn zes rondes en de prijzenpot is mooi gevuld. De hoofdprijs is een dames- en herenfiets. De opbrengst schenken we aan de schoolbus die elke morgen stipt de kinderen van en naar school rijdt.” Via de Alveringemse scholen kan je een bingokaart van 2 euro kopen. De bingoavond start op 7 juni om 19.30 uur. Info: 058 28 89 48, 058 28 91 03 of info@spelenderwijs.be.