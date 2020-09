Stan Dewulf behaalt met tweede plaats in Antwerp Port Epic zijn beste profresultaat tot nu toe: “Jammer dat ik geen klassiekers mag rijden” Bert Denolf

17 september 2020

16u27 0 Alveringem De top drie van de Antwerp Port Epic keurde afgelopen weekend West-Vlaams. De bloemen waren voor Klerkenaar Gianni Vermeersch, maar Stavelenaar Stan Dewulf mocht als tweede het podium op. Baptiste Planckaert uit Spiere-Helkijn maakte de top drie vol.

“Het tempo lag hoog en samen met ploegmaat Jelle Wallays was het zaak om onze positie voorin niet te verliezen”, blikt de 22-jarige hardrijder van Lotto-Soudal nog even terug. “In het laatste uur probeerde ik al eens weg te rijzen, maar het was in de finale dat ik met nog twee andere renners kon ontsnappen. Met drie reden we naar de meet en daar ben ik simpelweg geklopt door de sterkste renner. Ik heb van alles geprobeerd, maar botste op mijn limiet en de zege van Vermeersch is zeker verdiend. In zekere zin sneu, want als tweede ben je de eerste verliezer, maar enkele dagen laten kan ik wel zeggen dat ik een voortreffelijke koers reed. Al blijf ik wel bij de kritiek dat mijn ploegmaats mijzelf en Wallays te snel alleen achter lieten. Bij een ploeg als Lotto-Soudal zou dat niet mogen.”

Concentreren op Vuelta

Dewulf was in het voorjaar out met een knieblessure, maar lijkt nu weer tegen zijn beste vorm aan te groeien. De tweede plaats in Antwerpen is het beste resultaat als broodrenner tot dusver van de tweedejaarsprof. “Mijn conditie is alvast uitstekend en ik hoop mijn periode bij Lotto-Soudal in schoonheid af te sluiten (Dewulf verhuist naar de Franse ploeg AG2R-La Mondiale, red.)”, gaat Dewulf voort. “Het is erg jammer dat ik als klassieke renner de komende weken de najaarsklassiekers niet kan rijden en ik me moet concentreren op de Vuelta. Ik had het liever omgekeerd gezien, maar het is een beslissing van de ploeg. Soit, ik heb me er bij neergelegd en zal uiteraard hard mijn best doen in die Ronde van Spanje. Wat mijn rol daar is en welke kansen ik eventueel kan krijgen, moet nog besproken worden.”

Deze week was Dewulf actief in Italië. Woensdag reed de Stavelenaar naar een 87e plaats in de Giro della Toscana en donderdag finishte hij op een elfde plaats in de Coppa Sabatini. Hij maakt deel uit van een kopgroep van negentien waarvan de Nieuw-Zeelander Dion Smith zich de snelste toonde.