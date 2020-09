Sportzaal Rethorica in Alveringem gesloten na positieve coronatest van sporter uit Lo-Reninge Gudrun Steen

11 september 2020

13u39 0 Alveringem De gemeente Alveringem sluit zijn sportzaal Rethorica tot en met 25 september, nadat een sporter uit Lo-Reninge er actief is geweest. Iedereen met wie hij er heeft gevoetbald, wordt nu eerst getest. Pas als er geen besmettingen zijn, kan de sportzaal opnieuw open.

Momenteel zijn er in Alveringem 13 mensen van wie geweten is dat ze besmet zijn met Covid-19. Die wonen verspreid over vijf gezinnen. Sinds 9 september stijgt het aantal besmettingen niet, laat algemeen directeur Wouter Accou weten.

“Recent heeft een sporter uit Lo-Reninge positief getest op het coronavirus. Of er een link is met de wielertoerist die gezorgd heeft voor een corona-uitbraak in onze buurgemeente, kan ik niet bevestigen. Wat wel vast staat, is dat de besmette sporter heeft gevoetbald met een aantal kameraden in de Rethorica. Die mensen moeten nu ook allemaal getest worden. In afwachting hebben we met het gemeentebestuur besloten om de sportzaal tot en met 25 september gesloten te houden. We hebben in onze gemeente geen alternatieven waar er kan gesport worden. In schoolgebouwen is dat niet haalbaar. We moedigen de mensen aan om waakzaam te blijven en alle maatregelen goed op te volgen.”