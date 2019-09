Sint-Rijkersstraat wordt een maand afgesloten GUS

29 september 2019

13u25 0 Alveringem De Sint-Rijkersstraat in Alveringem gaat op 3 oktober dicht tot en met 8 november. Langs weerszijden van die gewestweg komen vrijliggende fietspaden en ook de riolering wordt vernieuwd.

Omdat die riolering dwars door de rijweg wordt geplaatst, moet de volledig Sint-Rijkersstraat dicht. Tijdens de werken geldt er éénrichtingsverkeer naar het centrum vanop de N8 via de Burgmolenstraat en de Lindemolen en éénrichtingsverkeer van het centrum naar de N8 via de Oerenstraat. Het zware verkeer van Diksmuide moet via Pervijze naar de E40 en dat vanop de N8 wordt omgeleid naar de E40 in Veurne. De Lijn volgt de omleidingen via de Burgmolen- en Oerenstraat. De fietsers mogen de omleiding in beide richtingen volgen. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat de werken voor zijn rekening uitvoeren. Voor de aanleg van de vrijliggende fietspaden moesten de bomen langs de Sint-Rijkersstraat verdwijnen. Daartegen is wat protest gekomen.