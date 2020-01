Ronny is het beu: “Het is ‘pit en bulte’ in de Brouwerijstraat” GUS Benny Proot

22 januari 2020

15u04 8 Alveringem Ronny Willaert (67) woont al zes jaar in de Brouwerijstraat in Hoogstade en al even lang klopt hij bij de gemeente Alveringem aan om de vele putten in de weg te herstellen. Er is volgens schepen van Openbare Werken Jacques Blanckaert (Gemeentebelangen CD&V) niet meteen beterschap op komst.

Ronny is niet goed te been. Hij heeft al twee keer een longembolie (klonter in de bloedtoevoer naar de longen red.) gehad. Zijn zware werk als steenkapper hebben zijn longen geen goed gedaan. Hij heeft ook suikerziekte. Als hij al buiten komt, is dat met hulpmiddelen. “Het is hier niet te doen in onze straat”, zucht hij. “Dit stuk van de Brouwerijstraat, voorbij het Belgisch militair kerkhof, is één ‘pit en bulte’ zoals ze in het West-Vlaams zeggen. Ik reed er al mijn schokdempers op stuk en had al een paar keer lekke band. Ook de huisarts en het Witgele Kruis die regelmatig bij ons langskomen zuchten telkens ze deze weg hebben overbrugd. Mijn zoon is recent nog gevallen met zijn fiets. Hoewel het een doodlopende weg is, rijdt er toch veel zwaar landbouwverkeer over en dat doet het wegdek uiteraard geen goed. Het is jammer dat de gemeente niets onderneemt. Ik meld het nochtans heel regelmatig.”

Schepen Jacques Blanckaert kent Ronny ondertussen en weet van zijn verzuchtingen. “Dat is een landweg waarlangs slechts een paar huizen zijn gevestigd. Als we melding krijgen dan vullen we de putten op maar dat is slechts een tijdelijke oplossing. Dat stuk van de Brouwerijstraat heraanleggen zit er op korte termijn niet in. We hopen dat het zal deel uitmaken van een nieuwe ruilverkaveling die wordt opgestart maar dat zal nog jaren duren. Ondertussen is het behelpen met putten vullen vrees ik.”