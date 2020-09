Rijhuis in Beveren aan de IJzer gaat in de vlammen op Bart Boterman

21 september 2020

09u02 0 Alveringem In de Hondschootestraat in Beveren aan de IJzer, deelgemeente van Alveringem, is zondagnacht rond 1.30 uur een rijwoning volledig uitgebrand.

Toen de brandweer in de Hondschootestraat aankwam, sloegen de vlammen al uit het dak van het rijhuis, en steeg er een grote rookpluim op. Er was gelukkig niemand aanwezig. De brandende woning viel evenwel niet meer te redden. De brandweer concentreerden zich daarom in de eerste plaats op het vrijwaren van de naastliggende woningen. Het huis aan de linkerkant is eigendom van de dezelfde eigenaar van de uitgebrande woning. Daar was eveneens niemand aanwezig. De woning aan de rechterkant stond leeg. Beide aanpalende huizen konden uiteindelijk gevrijwaard worden.

Rond 7.30 uur kwam de brandweer wel nog opnieuw ter plaatse voor een heropflakkering.

Volgens de politie Spoorkin zijn er geen elementen die erop wijzen dat de brand door kwaad opzet is ontstaan. Toch is de oorzaak niet geheel duidelijk.