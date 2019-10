Reserveer snel: Alveringem nodigt artiesten Lindsay, Sasha & Davy uit GUS

24 oktober 2019

13u59 0 Alveringem Woensdag 20 november om 13.30 uur moet je in sportzaal Rethorica in Alveringem zijn voor het betere Vlaamse lied. Kaarten zijn nu verkrijgbaar.

Liliane Saint Pierre was in 2007 de eerste artiest op de muzieknamiddag die de dienst Vrije Tijd in Alveringem sindsdien elk jaar organiseert. Ondertussen is De Kwelle te klein geworden en vindt het evenement plaats in de Rethorica waar 650 mensen binnen kunnen. De voorbije jaren passeerden onder meer Nicole en Hugo, Willy Sommers, Bart Kaëll en Luc Steeno de revue. Op dat elan gaat de gemeente verder want het nodigt Lindsay, Sasha & Davy uit. Alveringem kan rekenen op de medewerking van de seniorenraad en seniorenverenigingen. Kaarten kosten tien euro in voorverkoop. Reserveren kan via cultuur@alveringem.be of 058 28 88 81.