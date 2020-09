Provincie weigert vergunning voor bomenkap, Alveringem moet procedure heropstarten Gudrun Steen Timmy Van Assche

15 september 2020

16u54 0 Alveringem De provincie weigert een vergunning voor de kap van 112 hoogstampopulieren in de Groenedreef in Alveringem. Burgemeester Gerard Liefooghe (GemeentebelangenCD&V) wijt de weigering dat aan een procedurefout.

Alveringem wil de Groenedreef heraanleggen. De boomwortels van de populieren hebben het wegdek beschadigd. Daarvoor moeten de 112 populieren sneuvelen. In de plaats komen 26 lindes als alternatief. Hun kruin is groter dan die van de populier, vandaar dat er niet zoveel bomen moeten terugkomen, meent de gemeente. Tegen die plannen kwam protest van een aantal jongeren en er volgde ook een online petitie.

Nu weigert de provincie de vergunning voor het vellen van de 112 bomen, maar dat heeft volgens burgemeester Gerard Liefooghe niets te maken met het protest. “Nee, we hebben een procedurefout gemaakt. We dachten dat we enkel een omgevingsvergunning moesten aanvragen, maar er is ook een vegetatiewijziging nodig. We zullen de procedure nu opnieuw opstarten. Dat zal wat vertraging veroorzaken, maar grote problemen zie ik niet.”