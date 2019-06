Politiepost Alveringem verhuist binnenkort Jelle Houwen

10 juni 2019

De politiezone Spoorkin meldt dat de politiepost in Alveringem binnenkort verhuist. De Politiepost Alveringem verhuist. Vanaf 01 september 2019 zal de politiepost Alveringem zijn intrek nemen in het oude Gemeentehuis van Alveringem, meer bepaald boven de bibliotheek. Het adres is Dorp 1/B te 8690 in Alveringem. Omdat de burelen daar nog niet klaar zijn zullen de wijkinspecteurs hun onderdak vinden in de burelen van politiepost Lo-Reninge, in de Oostraat 67. Daar is de politie te bereiken op 058/288022. De telefoonnummers - GSMnummers en mailadressen van de politiepost en de wijkinspecteurs blijven behouden. Vanaf nu echter zullen de wijkinspecteurs ter beschikking blijven in het gemeentehuis Alveringem en dit van maandag tot en met zaterdag steeds van 10u00 tot 12u00. Men kan tevens op deze dagen bellen tussen 08u en 16u ofwel een mail sturen om een afspraak te maken op een ander tijdstip.