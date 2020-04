Exclusief voor abonnees Pianiste Katrien Verfaillie scoort met coronahit ‘Kunnik nemi na joe komn’ Gudrun Steen

21 april 2020

19u39 35 Alveringem Met 250.000 views op het internet mag je het West-Vlaamse kleinkunstnummer ‘Kunnik nemi na joe komn’ een coronahit noemen. De 44-jarige Katrien Verfaillie is met verstomming geslagen. “De tekst vloeide uit mijn vingers, de clip was in een dag opgenomen en dan zie je zoveel reacties.” Verfaillie woont al de helft van haar leven in Gent maar is opgegroeid in Stavele bij Alveringem.

“Mijn mama Ann Slosse woont nog in Stavele. Jarenlang was ze schoolhoofd in dat dorp”, schetst Katrien. “Ik kom er dus nog regelmatig, maar veel te weinig naar mijn goesting. Hoe gaat dat in het leven? Je bent druk bezig en de tijd tikt veel te snel. Maar niet nu. De coronacrisis drukte de pauzeknop van mijn muzikale loopbaan in of dat dacht ik toch.”

Katrien is professioneel pianiste. “In Poperinge ben ik als kind naar de muziekschool geweest, maar ik werkte die opleiding nooit helemaal af. Jarenlang heb ik de piano niet aangeraakt tot de dood van mijn vader Dirk dertien jaar geleden. Hij stierf aan longkanker. Mijn verdriet kon ik verwerken door te componeren. Pigeon on Piano was geboren. Pigeon want mijn vader noemde me liefkozend ‘duvetje’. Het was mijn ex Raf Walschaerts (bekend van Kommil Foo red.) die me het nodige zelfvertrouwen gaf om me volledig te smijten in de muziek.” Katrien woont sinds haar studie Lager onderwijs aan de Hogeschool in Gent in de Oost-Vlaamse hoofdstad. Momenteel is ze vrijgezel en moeder van de 17-jarige Staf.

Corona

Verplichte rust doet wat met de creativiteit van een mens. Dat ondervond ook Katrien. “Ik zat thuis. Bijzonder vreemd dat ik dan niet begon te spelen op mijn piano zoals gewoonlijk, maar wel een tekst begon te schrijven. Mijn bevriende contrabassist Walter Janssens had mijn stem al omschreven als mooi en dat wilde ik wel eens testen. De melodie van La Montagne van Jean Farrat, later gecoverd door Wim Sonnevelt in Mijn Dorp, vond ik fantastisch. Op die tonen schreef ik in mijn moedertaal de tekst. Hoewel ik al meer dan twintig jaar in Gent woon en er mijn thuis heb gevonden, blijft het West-Vlaams de taal die het beste bij me aansluit. Ik kan er mijn gevoel in leggen.”

Sommige mensen hadden tranen in hun ogen toen ze mijn nummer hoorden, lieten ze weten op mijn Facebookpagina Katrien Verfaillie

Wat volgde had de pianiste nooit verwacht. “Ik schreef het nummer in een paar uur tijd. Raf Walschaerts, nog steeds een goede vriend en mijn muziekcoach, alsook Walter op contrabas waren direct bereid om me vanuit hun woning te begeleiden. Zaterdagavond zetten we het online en in een dag tijd hadden 100.000 mensen onze clip gezien. De reacties stroomden binnen. Sommigen hadden tranen in de ogen schreven ze. Ik stond aan de grond genageld. Wat overkomt mij? Hoe moet ik daarmee omgaan? Moet ik nog nummers gaan schrijven? Moet ik meer gaan zingen? Vele vragen spoken door mijn kop maar de antwoorden zijn nog niet duidelijk. Misschien overweeg ik een combinatie van piano en zingen, wie weet.”

We zullen ongetwijfeld nog horen van Katrien. Wil je haar werk ontdekken surf dan naar www.pigeononpiano.com.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.