Paule (77) maakt droom waar en brengt monoloog 'Klaprozen'

15 november 2019

09u51 0 Alveringem Paule Cottigny uit Oeren (Alveringem) wilde altijd al een monoloog opvoeren. Ze speelde vroeger toneel bij ‘Voor Outer en Heerd’. Vrijdag 13 december brengt ze in De Panne ‘Klaprozen’, een verhaal over een moeder van een kind met het syndroom van down. De opbrengst houdt Paule niet voor zichzelf.

“Vroeger speelde ik toneel bij ‘Voor Outer en Heerd’ in Alveringem. Een vijftal jaar geleden bracht ik een korte monoloog van 20 minuten bij ‘Spots op West’, het jaarlijkse theaterfestival in Westouter”, vertelt Paule. “Ik wilde graag een grotere tekst voordragen aan een publiek en dat doe ik op 13 december. Ik koos voor ‘Klaprozen’ geschreven door Marc Smet. Autobiografisch is het niet, aangrijpend wel. Het gaat over een vrouw die in een huwelijk zit dat haar weinig bevrediging geeft. Haar man drinkt, ze verlangt naar een tweede kind en dat blijkt een mongooltje te zijn. Haar ruwe en stoere uitzicht is een schild waarachter ze haar gevoeligheid verbergt. Haar jongste is haar oogappel. Uiteindelijk geraakt ze bevrijd van haar eerste man en lacht het geluk haar toe maar dat is van korte duur. Het monster borstkanker loert om de hoek.”

Voor STAN

Paule brengt die monoloog niet zomaar. “Ik ben al bijna vijftig jaar lid van STAN Westhoek. Dat is een Trefpunt voor Verstandelijke Handicap”, geeft de Alveringemse nog mee. “Die vereniging heeft ons gecontacteerd toen ze vernamen dat onze jongste zoon mentaal gehandicapt was en aan een zware vorm van epilepsie leed. In 2006 is onze zoon gestorven. Om de vriendschap en de steun die ik van STAN heb gekregen doe ik dit.” En wat het extra mooi maakt, is dat Il Sogno van De Lovie ook optreedt na de monoloog. De Lovie is een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt, opvangt en begeleidt.

Kaarten kosten tien euro in voorverkoop, drankje inbegrepen. Ze zijn verkrijgbaar bij de toeristische dienst van De Panne op 058 42 18 18 of toerisme@depanne.be. De monoloog start vrijdag 13 december om 20 uur in de feestzaal in het gemeentehuis in de Zeelaan. Info: cultuur@depanne.be.