Overleden leerkracht en restauranthouder Paul Doise krijgt van kinderen laatste eerbetoon met een tentoonstelling Gudrun Steen

19 augustus 2020

15u59 3 Alveringem Paul Doise (72) overleed vijf jaar terug na een strijd tegen maag- en slokdarmkanker. Als leerkracht aan ’t Bruge in Veurne en uitbater van restaurant De Reygaerd in Avekapelle was hij een gekend figuur. Zijn kinderen geven hem een eresaluut door zijn kunstwerken tentoon te stellen in het kerkje van Oeren bij Alveringem.

Vanaf dit weekend en dat tot 6 september zijn in de kerk van Oeren tientallen werken te zien van Paul Doise. De tentoonstelling is een initiatief van zijn kinderen. “Papa was onderwijzer van opleiding en gaf zeker twintig jaar les aan ’t Brugje in Veurne”, duidt zoon Bart. Hij is één van de zes kinderen die Paul had uit twee huwelijken. “Begin 1990 kocht hij de oude dorpsschool in Avekapelle om er een handvol jaren restaurant De Reygaerd te runnen. Daarna keerde hij terug naar het onderwijs maar de horecazaak bestaat op vandaag nog steeds. Het grootste deel van zijn leven heeft hij naast De Reygaerd gewoond.”

Creatief

In de jaren zeventig ontplooide Paul zich creatief. Hij schilderen en bewerkte hout. Ook tijdens het lesgeven hield hier ervan om te knutselen. Thema’s die in de werken van Paul vaak terugkomen zijn het platteland, bloeiende natuur en het gezin. Zijn stijl was heel divers. Nu eens kleurrijk dan weer donker met houtskooltinten. De kinderen hebben een tachtigtal werken geselecteerd voor de tentoonstelling. Ook zijn werkbank en houtbeitels zullen er staan. “We zijn als kind nog naar het kerkje van Oeren gekomen om er een tentoonstelling te bekijken. Mijn papa was ook geïnteresseerd in de oorlogsgeschiedenis en bij dat kerkje ligt een militaire begraafplaats”, besluit Bart.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk tussen 14 en 18 uur. Het dragen van een mondmasker en je registreren zijn verplicht.