Oud-schepen Denis Vandromme overleden aan pancreaskanker Gudrun Steen

29 april 2020

18u27 2 Alveringem Vrijdag wordt Denis Vandromme (83) uit Beveren-aan-de-IJzer begraven in besloten kring. Hij was in Alveringem een bekende figuur, want hij was achttien jaar lang schepen.

Denis Vandromme was net zoals zijn voorouders landbouwer. Hij teelde om en bij de 30 jaar graangewassen, bieten, aardappelen en vlas op de hoeve die generatieslang in handen was van de familie. In 2009 al moest hij afscheid nemen van zijn echtgenote met wie hij twee dochters had. Er zijn ook twee kleinkinderen. Denis was politiek actief bij de partij Gemeentebelangen. In 1998 werd hij schepen van Landbouw, Openbare Werken, Groen en Senioren. Die functie vervulde hij achttien jaar weet dochter Ingrid te vertellen. “We vinden het jammer dat we geen publieke begrafenis kunnen houden door de coronamaatregelen. Iedereen die dat wil, kan een laatste groet brengen bij funerarium Demuys in Poperinge.”