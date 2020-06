Oeren heeft zijn eerste voedingswinkel. Bij Over Vlees vind je alles van de koe Gudrun Steen

12 juni 2020

11u22 0 Alveringem Oeren, een dorpje bij Alveringem, heeft behalve een stock geen enkele winkel. Daarin brengt landbouwster Christel Dejonckheere (55) vanaf dit weekend verandering. In haar hoevewinkel Over Vlees verkoopt ze het vlees van haar zelfgekweekte runderrassen.

Op de hoeve van Christel en haar man Geert Pysson graast een 200-tal runderen van verschillende rassen, waarvan het West-Vlaams roodrund de bekendste is. “Het idee om het vlees van onze zelfgekweekte runderen te verkopen, zit al heel lang in mijn hoofd en vanaf dit weekend is het eindelijk zo ver”, klinkt Christel enthousiast.

Box voor Vaderdag

“In een vroegere opslagruimte hebben we een gezellig winkeltje ingericht. Ons vlees gaat naar de slachterij en versnijderij en komt vacuüm terug naar de boerderij waar we het verkopen. Dat gaat van verscheidene soorten biefstuk tot de staart en tong van het rund. Tijdens het openingsweekend zetten we ons West-Vlaams roodrund in de kijker. Zo hebben we een aperitiefworst van dat ras, zowel van het rund als het kalf. Het biologisch vlees maakt het aanbod compleet. Speciaal voor Vaderdag heb ik een box samengesteld.”

De winkel vind je in de Oerenstraat 23, op 200 meter van het kerkje. Opgelet: er zijn werken in de buurt, maar de zaak is vanuit Alveringem vlot bereikbaar. Volg de pijlen.

Tijdens de zomervakantie ben je er elke dag welkom vanaf 10 uur. Anders is dat op woensdag, donderdag en vrijdagnamiddag en op zaterdag de hele dag. Als Christel in de hoeve is, opent ze graag op afspraak. Info: 0473/74.51.12.