Nog geen bewoners van wzc ’t Hoge besmet met COVID-19 Gudrun Steen

15 april 2020

11u39 0 Alveringem Goed nieuws voorlopig voor het woonzorgcentrum ’t Hoge in Alveringem. Daar testte nog geen enkele bewoner positief op COVID-19. Er is wel één medewerker besmet met het virus.

Tot nog toe testte geen enkele bewoner van wzc ‘t Hoge positief op het coronavirus. Eén medewerker was wel besmet, en bleef drie weken thuis geweest in de beginperiode van de uitbraak van COVID-19. De medewerker is ondertussen genezen en stelt het goed. Het staat vast dat de besmetting gebeurde buiten het wzc.

Mondmaskers

In woonzorgcentrum ’t Hoge wonen 72 senioren en werken 60 mensen. “Vanaf woensdag werken we met mondmaskers”, zegt algemeen directeur Wouter Accou. “Dat is niet strikt noodzakelijk, maar we willen het risico zoveel mogelijk beperken. Het zal discipline vragen van alle medewerkers, maar voor de gezondheid van onze bewoners hebben we dat over.”

“Op dit ogenblijk voelen we geen nood aan psychologische begeleiding”, aldus de algemeen directeur. “Er is regelmatig communicatie naar de medewerkers op de werkvloer en de hoofdverpleegkundigen zijn alert. Het team van ’t Hoge zorgt dagelijks voor animatie, regelmatig zwaaien mensen aan het venster en er kan geskypet worden. Ook op de bibliotheek kunnen de bewoners beroep doen.”