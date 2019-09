Na tien jaar opnieuw een motorstuntshow in de Putstraat zondag GUS

09 september 2019

10u56 0 Alveringem Nu zondag 15 september kan je in de Putstraat in Alveringem genieten van een motorstuntshow verzorgd door een team uit Limburg. Het is al tien jaar geleden dat er in Alveringem nog eens gestunt werd op een motor.

Initiatiefnemers zijn Roel Raecke en Sven Van Quaethem, afkomstig uit Veurne, die sinds twee jaar samen het RST rallyteam vormen. Hun lokaal is in de Putstraat 32 bij Geert Muylle en Kristien Delancker. Roel en Sven hebben zondag het Suzuki Katana Stuntteam uit Limburg uitgenodigd. Om 13, 14.45 uur en 16.30 uur laten ze zien waartoe ze in staat zijn op twee wielen. Het parcours is 250 meter lang en de show duurt ongeveer drie kwartier. Eén van de teamleden, Kimberly Schijven, is wereldkampioen ‘wheelie’. Dat is rijden op het achterwiel aan een snelheid van 247 kilometer per uur. Dat belooft dus. Na het stunten is er in het clublokaal nog een optreden gepland. Een groep van een dertigtal vrijwilligers zorgt ervoor dat alles op wieltjes verloopt. De toegang tot de show is gratis.