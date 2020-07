Mogelijke kap van populieren in Groenedreef blijft voor beroering zorgen: “Beschadigingen wegdek zijn door zwaar verkeer, niet door de bomen” Timmy Van Assche

16u09 0 Alveringem De geplande kap van 112 populieren langs de Groenedreef blijft voor beroering zorgen. Volgens de gemeente beschadigen de wortels van de bomen het wegdek, maar de vz w Bescherm Bomen en Natuur weerlegt dat in een beroepsschrift. Begin september staat een hoorzitting gepland bij de provincie.

De beslissing van het gemeentebestuur om 112 populieren neer te halen in de Groenedreef blijft nazinderen. De vzw Bescherm Bomen en Natuur uit Brugge, die al duizenden bomen in de provincie en de rest van Vlaanderen van de kap heeft gered, trekt opnieuw van leer tegen de plannen. “De bomen bevinden zich in een jonge levensfase en zijn nog niet volwassen. Ze kunnen zeker nog 50 tot 100 jaar verder hun ecologische en esthetisch-structuurgevende functie vervullen”, geeft Ivan De Clerck van de vzw mee. Hij baseert zich op een VTA-studie of ‘visual tree assessment’, een visuele inspectie die moet wijzen op gebreken of gevaren bij bomen.

Zwaar verkeer

“Gezien bomen de neiging hebben goede, doorwortelbare grond te verkiezen boven verdichte, zuurstofloze zones onder een rijbaan, is het waarschijnlijk dat het overgrote deel - zo niet alle - van de wortels zich vooral weg van de rijbaan situeren”, gaat De Clerck verder. “De beschadigingen die we konden zien op het wegdek, zijn eerder afkomstig van zwaar verkeer. De richting van de beschadigingen in het wegdek lopen grotendeels in dezelfde richting van de weg en niet haaks erop. Er werd zelfs een stukje toplaag weggegraven om de beschadigende hoofdwortel te lokaliseren, maar die hebben we - zoals verwacht - niet kunnen lokaliseren.”

Het gaat hier niet over kaalslag. Er komen 26 lindebomen in de plaats. Bovendien bieden we de inwoners van Alveringem plantpakketten aan Burgemeester Gerard Liefooghe

“Overhaaste beslissing”

De vzw stelt verder dat de gemeente een overhaaste beslissing heeft genomen en dat de populieren in biologisch waardevol gebied liggen. “In september 2019 schorste de Raad voor Vergunningsbetwistingen een soortgelijke kapvergunning, die door de provincie werd goedgekeurd”, maakt De Clerck zich nog sterk. Eerder werd ook al een petitie opgesteld, die bijna 2.500 handtekeningen opleverde.

De gemeente is niet van plan om haar plannen of visie te wijzigen. “Ik heb respect voor de mening van de vzw en begrijp dat er emoties gepaard gaan bij het kappen van bomen. Maar het gaat hier niet over kaalslag", zegt burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen). Er komen 26 lindebomen in de plaats. Bovendien bieden we de inwoners van Alveringem plantpakketten aan, en die zijn elk jaar allemaal verdeeld. We beschikken ook over landschapsplannen en betalen heffingen aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Ik zou zelfs durven stellen dat we alsmaar méér groen in de gemeente hebben.”