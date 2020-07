Mila & Michiel zijn deze zomer jouw gidsen door Alveringem Gudrun Steen

03 juli 2020

09u49 0 Alveringem De mascottes van de Alveringemse jeugddienst Mila en Michiel hebben vier dorpen uitgekozen om samen te ontdekken. Vind jij waar ze allemaal op foto staan? Doe mee aan de leuke speurtocht.

Een eerste wandeling start aan Hof van Wyckhuize in de Sint-Rijkersstraat. Langs een lus vind je acht locaties waar de twee knuffels zich verstopt hebben. Let ook even op de naam van het kanaal dat door Alveringem stroomt. Een tweede tocht begint op het Sint-Brigidaplein in Beveren-aan-de-IJzer. Wat doet Michiel daar nu bij een schaap en op welke trappen zitten de twee? Ook in Gijverinkhove trok het duo op verkenning te starten in Weegschede. Tot slot is er een omloop uitgestippeld die van wal steekt aan de Stalijzermolen in de Beverenstraat. Het deelnameformulier vind je hier.