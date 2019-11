Michael verkoopt militaria in winkel in Alveringem GUS

19 november 2019

12u00 0 Alveringem Verscholen achter de kerk in het centrum van Alveringem heeft Michael Brinkmann (39) zijn winkel Militaria Belgium geopend. “Webshops met voorwerpen uit de wereldoorlogen heb je genoeg maar een fysieke winkel is uitzonderlijk. Zo’n materiaal moet je voelen en ruiken”, vindt de verzamelaar.

Beroepshalve is Michael ambtenaar. In zijn vrije tijd verzamelt hij objecten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Die verkoopt hij nu in een eigen zaak gevestigd in Dorp 3, achter de kerk in Alveringem. “Mijn grootvader Gaspard Roofthoofd was militair, onder meer onderofficier op de luchtmachtbasis in Koksijde. Zijn verhalen hebben mijn verzamelwoede aangewakkerd. Ik ben niet geïnteresseerd in exclusieve spullen maar wel in die waarachter een verhaal zit. Zelf schuim ik rommel- en brocantemarkten af of veilingen. Uiteraard vind je ook heel wat online maar ik miste een winkel waar je al die spullen kan zien dus startte ik er zelf één.”

Niet alleen voor de verzamelaar

Militaria Belgium, heet de winkel van Michael. Je vindt er heel wat spullen uit de periode 1860 tot 1975. Het is dus ruimer dan de twee wereldoorlogen. “Ik richt me naar de beginnende verzamelaar maar ook wie bijvoorbeeld een origineel geschenk zoekt, is bij mij aan het juiste adres”, promoot de ondernemer. “Ik heb speelgoed uit 1940, helmen en kostuums van verschillende nationaliteiten en talrijke emblemen en gebruiksvoorwerpen. Een paar voorbeelden? Een borstel van de marine 1978, verschillende helmen uit 1950-1960 of een wiel van het Belgisch leger dat zeker honderd kilo weegt. Een topper is een koffer uit de Eerste Wereldoorlog van Fritz Stellnwagen. Dat was een Duitse soldaat die als krijgsgevangene naar Dorchester in Engeland moest. Dat staat allemaal gegraveerd in die koffer. Er zitten talrijke persoonlijke brieven en foto’s in. De binnenkant is bekleefd met stickers die je vroeger vond in sigarettenpakjes.”

De openingsuren van Militaria Belgium hangen af van wanneer Michael al dan niet moet werken als ambtenaar. Check dus eerst www.militaria-belgium.be of mail militariabelgium@hotmail.com.