Meisjes uit de Westhoek verzamelen ruim 2.400 handtekeningen tegen bomenkap in Alveringem Gudrun Steen

07 juli 2020

07u57 0 Alveringem Vijf tienermeisjes uit de regio Westhoek hebben met een petitie 2.436 handtekeningen verzameld tegen de geplande kap van 112 populieren langs de Groenedreef in Alveringem. De handtekeningen hebben ze afgegeven aan het gemeentebestuur. Er is tegen de bomenkap ook nog beroep aangetekend.

Anna Provoost, Merel Vandenberghe, Zelie Baert, Julia en Marta Gheeraert wonen in de regio Proven, Poperinge en Vleteren. Ze zijn bezorgd om het milieu, hebben meegestapt met de klimaatmarsen en waren niet akkoord met de kap van 112 populieren in de Groenedreef in Alveringem. “Zoveel bomen in één keer kappen zonder een waardig alternatief: dat kan niet”, zegt Julia.

We zijn blij dat de gemeente heeft geluisterd naar onze zorgen. Helaas zal er weinig veranderen Julia Gheeraert

De gemeente Alveringem zal na de kap 26 linden in de plaats zetten. Dus startten de vijf tieners een online petitie. “We zijn tevreden met de steun van bijna 2.500 mensen. Met die handtekeningen trokken we naar het gemeentehuis in Alveringem waar het schepencollege ons opwachtte”, zegt Julia.

Beroep bij provincie

“Veel hebben we helaas niet kunnen bespreken. De burgemeester heeft zijn standpunten nog eens herhaald. We zijn wel blij met zijn respons, maar veel zal er niet veranderen. We sluiten onze actie af, maar houden de situatie wel nog in de gaten. We hebben ons standpunt duidelijk kunnen maken en daar was het ons om te doen. De vzw Bescherm Bomen en Natuur heeft tegen de bomenkap beroep aangetekend bij de provincie. We wachten die uitspraak nog af.”

Schepen van Groen Jacques Blanckaert (Gemeentebelangen CD&V) liet eerder weten dat de populieren moeten verdwijnen, omdat de wortels het wegdek beschadigen. Omdat de kruin van linden veel groter wordt dan die van populieren, zijn 26 lindes een waardig alternatief. De gemeente zal de Groenedreef heraanleggen.