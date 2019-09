Leisele op z’n zondags: wandelen en fietsen door uitgestrekt landschap GUS

30 september 2019

10u56 0 Alveringem Elk jaar landt het Regionaal Landschap Westhoek ergens neer voor zijn gratis familie-evenement ‘Op z’n zondags’. Nu zondag is dat het Alveringemse dorp Leisele.

Uitvalsbasis is de gemeentelijke feestzaal in de Izenbergestraat tussen 13.30 en 18 uur. Je kan zelf een traject van 12.5 of 30 kilometer fietsen of mee rijden onder begeleiding. De gids staat om 14.30 uur klaar voor een tocht van 12 kilometer. Voor wandelaars is er een gezinsvriendelijk parcours van drie kilometer uitgestippeld. Onderweg zijn er verschillende stops, zoef je door de lucht en kan je met de huifkar mee terug naar de start. Verenigingen uit Leisele serveren hapjes en drankjes. Muziek maakt het evenement helemaal af. I-Dance geeft om 13.30 en 15.30 uur een demonstratie. Daarna is het de beurt aan The Almost Swinging Jazz Band om er de sfeer in te brengen. De gemeente Alveringem en de provincie ondersteunen mee het evenement. Bedoeling is de regio op de grens met Frankrijk op een leuke manier te ontdekken. Alles is gratis. Info: www.rlwesthoek.be.