Leerling test positief: derde graad gemeenteschool Spelenderwijs mag maandag niet naar school Gudrun Steen

12 september 2020

19u33 0 Alveringem Alle kinderen van de derde graad van de gemeenteschool Spelenderwijs in Alveringem worden getest. Een klasgenootje legde een positieve test op Covid-19 af.

“We hebben nu beslist om de twintigtal leerlingen van de derde graad twee weken in quarantaine te houden”, reageert burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen CD&V). “Maandag is er overleg met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Pas daarna weten we definitief hoe lang de kinderen thuis moeten blijven. Afstandsonderwijs is alvast geen probleem. De broers en zussen van de kinderen uit de derde graad mogen wel naar school. Dat hebben we beslist in samenspraak met de huisarts.”

Het is al de tweede maatregel op korte termijn. Recent besliste de gemeente om sportzaal Rethorica te sluiten tot en met 25 september. “Dat is een gevolg van de besmette wielertoerist uit Lo-Reninge”, geeft Liefooghe nog mee. “Het was een sporter uit Lo die met die wielertoerist in contact was gekomen en die vervolgens een positieve test heeft afgelegd.”