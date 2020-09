Leerling in Alveringem test positief, intussen reageert burgemeester van Lo-Reninge op sluiting sportzaal in buurgemeente: “Stigmatiseer besmette personen niet” Gudrun Steen

12 september 2020

19u33 12 Alveringem Alle kinderen van de derde graad van de gemeenteschool Spelenderwijs in Alveringem worden getest. Een klasgenoot legde een positieve test op Covid-19 af. Intussen reageert Lode Morlion, burgemeester van het naburige Lo-Reninge, op de beslissing van Alveringem om de sportzaal te sluiten omwille van een besmette sporter uit Lo. “Steun besmette personen in plaats van ze te stigmatiseren”, stelt Morlion.

“We hebben nu beslist om de twintigtal leerlingen van de derde graad twee weken in quarantaine te houden”, zegt burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen CD&V). “Maandag is er overleg met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Pas daarna weten we definitief hoe lang de kinderen thuis moeten blijven. Afstandsonderwijs is alvast geen probleem. De broers en zussen van de kinderen uit de derde graad mogen wel naar school. Dat hebben we beslist in samenspraak met de huisarts.”

Het is al de tweede maatregel op korte termijn. Recent besliste de gemeente om sportzaal Rethorica te sluiten tot en met 25 september. “Dat is een gevolg van de besmette wielertoerist uit Lo-Reninge”, geeft Liefooghe mee. “Een sporter uit Lo was met die wielertoerist in contact gekomen en heeft vervolgens een positieve test afgelegd.”

‘We moeten er ons voor hoeden personen die besmet raken als ‘schuldigen’ aan te wijzen. Het kan iedereen overkomen, al doe je nog zo je best om alle maatregelen te volgen Lode Morlion, burgemeester van Lo-Reninge

De burgemeester van Lo-Reninge, Lode Morlion (Dynamisch), betwist dat. “Dit zijn vermoedens die niemand 100 procent zeker weet. Er is vandaag niemand zeker wie of wat deze uitbraak heeft veroorzaakt.” Morlion zette vandaag een open brief online. Daarin schrijft hij onder meer: ‘We moeten er ons in ieder geval voor hoeden personen die besmet raken als ‘schuldigen’ aan te wijzen. Het kan iedereen overkomen, al doe je nog zo je best om alle maatregelen te volgen. Oordeel dus niet over iemand. Steun de besmette personen in plaats van ze te stigmatiseren.”