Kosovaarse asielzoekers riskeren 18 maanden cel voor belaging en misbruik van vertrouwen van bibliothecaris Bart Boterman

05 november 2019

16u31 2 Alveringem Twee Kosovaren van 22 en 24 jaar, twee broers, riskeren 18 maanden cel en 1.200 euro boete voor belaging en misbruik van vertrouwen ten aanzien van een 49-jarige man uit Waregem. De daders leerden het slachtoffer kennen begin jaren 2000 in Alveringem, waar ze als kind in een asielcentrum waren opgenomen samen met hun gezin. Het slachtoffer was destijds bibliothecaris in de Alveringemse bibliotheek.

De bibliothecaris had een goede band met de toen nog jonge kinderen. Na enkele jaren in Alveringem, verhuisde het gezin in 2005 naar Duitsland. In 2015 keerden ze terug naar Alveringem en in die tien jaar hadden ze contact blijven houden met de bibliothecaris. Volgens het openbaar ministerie vroegen ze de man telkens om geld te lenen, maar betaalden ze dat niet terug. “Ze maakten misbruik van de goedgelovigheid van de man. Hij leende heel wat geld en spullen uit, maar zag daar niets van terug ondanks beloftes. Een van de twee beklaagden had toestemming om naar de fitness te gaan op kosten van de bibliothecaris, maar opende meteen een abonnement op zijn naam. Het is slechts een van de vele voorbeelden”, aldus de procureur tijdens het proces.

“Er kwamen steeds opnieuw vragen om geld, maar het slachtoffer begon te weigeren. Tot er bedreigen volgden via sms, messenger of mail. Dan ging het slachtoffer toch over tot betaling. De bedreigingen en belaging gingen echter verder, waarop het slachtoffer klacht met burgerlijke partijstelling indiende bij de onderzoeksrechter”, aldus het openbaar ministerie, die 18 maanden cel vorderde. De twee broers lieten verstek tijdens het proces. Initieel liep ook een onderzoek tegen een derde broer, maar die bleek nog minderjarig en werd niet vervolgd door de correctionele rechtbank. De rechtbank doet uitspraak op 3 december.