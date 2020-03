Koeien in veiligheid gebracht bij tractorbrand in loods op landbouwbedrijf Bart Boterman

02 maart 2020

15u28 0 Alveringem In de Westsluisstraat in Stavele bij Alveringem brak maandagmiddag brand uit in een loods van een landbouwbedrijf. Een tractor was in brand gevlogen en er zaten ook koeien in de loods.

Het was een buurman die ontploffingen hoorde en rook zag ontsnappen uit de loods. De brandweer snelde ter plaatse en slaagde erin de koeien in veiligheid te brengen. Ze werden in een ander stal ondergebracht. De pompiers hadden de brandende vrachtwagen snel onder controle en konden vermijden dat de loods in vlammen op ging. Er vielen geen gewonden.