Koe maakt wandeling in midden van rijbaan, maar is nadien spoorloos Jelle Houwen

04 juli 2019

11u05 4

Een automobilist schrok zich deze ochtend een hoedje toen ze in de Izenbergestraat in Izenberge nabij Alveringem reed. Rond 7 uur bleek er een koe te staan pal in het midden van de rijweg. Het beest genoot er van een wandeling en liet zich allerminst schrik aanjagen. Het dier was niet onder de indruk van de wachtende auto en bleef onwrikbaar staan. De viervoeter droeg een oormerk maar die kon de automobilist niet zien. Er zat voor haar niets anders op dan rechtsomkeer te maken. De politie werd verwittigd en kwam ter plaatse. Maar eenmaal aangekomen bleek de koe verdwenen te zijn. Er werd nog rondgekeken in de buurt maar het beest was nergens meer te bespeuren. Er bleek ook geen weide stuk te zijn in de omgeving. Wellicht kwam de landbouwer nog voor de politie ter plaatse was het dier ophalen.