Jonge bestuurder in kritieke toestand: tegenligger kan zijn tollende auto niet meer ontwijken Bart Boterman

25 september 2020

18u20 0 Alveringem In de Izenbergestraat in Izenberge, deelgemeente van Alveringem, is vrijdag rond 16.30 uur een zware botsing gebeurd. Eén bestuurder, een jongeman uit Alveringem, is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval gebeurde tussen twee Peugeots 206, met telkens alleen de bestuurder erin. Een kwam uit de richting van de N8 en reed richting Leisele. Ter hoogte van huisnummer 169 verloor die bestuurder de controle over het stuur en begon zijn wagen te tollen. Zijn voertuig kwam op de andere rijstrook terecht. De bestuurder van de andere Peugeot 206, die in tegengestelde richting reed, kon een aanrijding niet meer vermijden en crashte vol in de flank van het tollende voertuig.

De bestuurder van de Peugeot die begon te tollen, zat door de zware impact gekneld in zijn wagen en was bewusteloos. De man werd bevrijd door de brandweer. Volgens de lokale politie Spoorkin verkeert het slachtoffer, een jongeman uit Alveringem, in levensgevaar. De andere bestuurder bleef lichtgewond, maar werd eveneens naar het ziekenhuis overgebracht.

Beide voertuigen zijn total loss en werden getakeld. Het parket stelde geen verkeersdeskundige aan, omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk zijn.