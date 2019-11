Ina Quaghebeur uit Vleteren is de eerste kinderburgemeester van Alveringem GUS

30 november 2019

11u15 0 Alveringem De elfjarige Ina Quaghebeur woont dan wel in Vleteren, toch is ze de nieuwe kinderburgemeester van Alveringem. Dat kan omdat ze school loopt in Leisele. Op de eerste bijeenkomst waren er zeventien kinderen.

“Ik vind het interessant om uit een andere gemeente te komen want zo kan ik vergelijken”, lacht Ina, de kersvers kinderburgemeester die via loting werd verkozen. Op de eerste raad waren zeventien kinderen aanwezig. Alle kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van de Alveringemse scholen mochten deelnemen aan de kindergemeenteraad. Het idee om met zo’n initiatief te beginnen kwam van gemeenteraadslid Dries Decorte die zo meer inspraak wil geven aan de jeugd. “Toen we de scholen contacteerden, kregen we alleen maar positieve reacties”, zegt Meloika Verweirder van de dienst Jeugd en Sport.

De kinderen hebben al hard gewerkt. “Het gekste idee was een snowboardpiste”, lacht Meloika. “Een extra knutselworkshop, een baknamiddag in de dorpen, extra activiteiten bij de molen van Leisele en een grotere kermis met meer attracties in Alveringem waren een aantal andere voorstellen. De kinderen willen ook meer acties voor het goede doel zoals voor Rode Neuzen die net is afgelopen of voor de Warmste Week die nog moet beginnen. Op de jeugdsite vragen de kindergemeenteraadsleden meer speeltoestellen. Het plezantste is de goede interactie tussen de jeugddienst, politiek, scholen en kinderen.”

De datum voor de volgende kindergemeenteraad ligt nog niet vast.