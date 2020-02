In prikkeldraad verstrengelde buizerd na 2,5 maanden genezen en opnieuw vrijgelaten Bart Boterman

03 februari 2020

12u08 0 Alveringem De gewonde buizerd die op 16 november door wandelaars werd aangetroffen in de prikkeldraad van een weiland langs in de Pannedorpwandelroute in Alveringem, is genezen en voldoende aangesterkt. De roofvogel werd vorige week vrijgelaten door de verzorgers van het Vogelopvangcentrum van Oostende.

Het waren alerte wandelaars die de buizerd aantroffen en de brandweer belden, omdat het niet lukte om het dier te bevrijden. Ze ondersteunden de roofvogel om geen verdere verwondingen aan te brengen, tot de brandweer van Lo-Reninge de reddingsoperatie overnam. Pas in het Vogelopvangcentrum van Oostende kon alle prikkeldraad uit de huid van de vogel worden verwijderd, met behulp van de dierenarts. De gewonde buizerd kwam overigens uit Nederland, gezien de Nederlandse ring. Nog tweeënhalve maand sterkte het dier aan in het VOC Oostende, om vorige week uiteindelijk vrijgelaten te worden in de natuur. Een mooi reddingsverhaal!