Iemand dekt bord met bebouwde kom af met zwart doek: protest tegen heraanleg N8? Bart Boterman & Gudrun Steen

04 december 2019

19u37 3 Alveringem Langs de N8 in Hoogstade, een deelgemeente van Alveringem, heeft iemand woensdag een verkeersbord van ‘bebouwde kom’ afgedekt met een zwart doek. Wat de bedoeling mag zijn, is onduidelijk. De politie werd erover verwittigd en verwijderde het doek. Wil iemand protesteren tegen de aanleg van de N8?

“Wie het bord heeft afgedekt, is niet bekend. We zien alvast weinig motieven om dit te doen. Wil iemand protesteren tegen de heraanleg van de N8 Veurne-Ieper? We hebben er het raden naar. Wie er ook achter zit, we raden ten stelligste af om verkeersborden af te dekken. Bestuurders moeten zich bewust zijn van de zone 50", zegt commissaris Toon Fonteyne van de lokale politie Spoorkin.

“Geen redenen om te protesteren”

Maar burgemeester Gerard Liefooghe (GemeentebelangenCD&V) ziet momenteel weinig redenen om te protesteren tegen de ingrijpende heraanleg van de N8, waar ook onteigeningen aan te pas kwamen. “Er het laatste anderhalf jaar amper veranderd in de situatie, in een dossier dat al jaren aansleept. Het stuk tussen Veurne en Alveringem zou eerst aangepakt worden, maar voorlopig blijft het stil. Voor het gedeelte vanaf Alveringem over Hoogstade richting Oost-Vleteren zit al helemaal geen schot meer in het dossier. Dus ik begrijp niet waar die onvrede plots vandaan zou komen”, zegt Liefooghe.

Heraanleg nog veraf

“Het laatste wat wij van Agentschap Wegen en Verkeer hebben vernomen, dateert nog van midden 2018. Ik denk dat het nog jaren kan duren vooraleer de N8 heraangelegd is. De Vlaamse overheid ziet de verkeerssituatie in de verre westhoek blijkbaar niet als een prioriteit”, aldus burgemeester Liefooghe. “Maar als de persoon die het doek over het verkeersbord heeft gespannen zich niet kenbaar maakt, zullen we zijn of haar motief allicht nooit weten", besluit de burgemeester.