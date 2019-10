Hond met schotwonde aangetroffen nabij Franse grens: “Vermoedelijk weggejaagd door jagers” Bart Boterman

20 oktober 2019

11u28 38 Alveringem In de Beverenstraat in Leisele bij Alveringem is zaterdagnamiddag een bloedende hond aangetroffen. Eerst werd gedacht dat het dier aangereden was door een auto, maar tijdens verzorging bleek dat de hond schotwonden van een hagelgeweer had opgelopen.

Het was een burger die het arme dier zaterdagmorgen aantrof in een veld, vlakbij de Franse grens. De politie werd verwittigd en die bracht de hond, bloedend aan de achterpoten, over naar dierenasiel Ganzeweide in Koksijde. “De eerste diagnose was een aanrijding. De Munsterlander, een type jachthond, werd meteen nagezien door onze vrijwilligers. Tijdens het wegwassen van het bloed werden we verontrust, want we ontdekten overal kleine wondjes. De Munsterlander raakte ook nog in shock door alle drukte rondom hem. We schakelden enkele tanden hoger en besloten de hond naar de dierenarts van wacht te brengen", getuigt voorzitter André Lycke van Ganzeweide.

“De wondjes bleken afkomstig van hagel en waren dus schotwonden. Gelukkig waren de wonden niet levensbedreigend”, vertelt dierenarts Guy Colson uit Koksijde. “Het dier was gechipt met een Belgische chip, maar die gaf aan dat de hond aan het buitenland was verkocht. Op goed geluk belde ik naar een bevriende dierenarts Rekspoede, over de grens in Frankrijk. Die had de Musterlander toevallig in zijn database staan. De baasjes zijn meteen gekomen", aldus dierenarts Guy Colson.

Weggelopen en weggejaagd door jagers?

“Die mensen waren ook jagers, maar zijn niet recent gaan jagen. De hond was ‘s morgens weggelopen bij hun woonplaats aan de andere kant van de landsgrens. Ik vermoed dat het dier andere jagers zag en zich in de debatten mengde, waarop ze hem weg jaagden door te schieten. Het is speculeren, maar ik zie geen andere verklaring”, aldus Guy Colson. “De hond is meegenomen door zijn baasjes nadat ik de eerste zorgen toediende. Hun eigen dierenarts zal de stukjes hagel verwijderen. Die mensen waren de politie, het asiel en ons in elk geval erg dankbaar”, aldus dierenarts Guy Colson.