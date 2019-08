Het kleinste schooltje van Vlaanderen? Nog maar één kindje ingeschreven in kleuterschool Gijverinkhove GUS

29 augustus 2019

13u09 0 Alveringem Er is nog maar één kleutertje ingeschreven in de vrije school in Gijverinkhove. “Als er niet meer kleuters afkomen dan zullen we dat enige kindje overbrengen naar de hoofdschool in Alveringem”, laat directeur Jan Candaele weten.

“Normaal moest de kleuterschool in Gijverinkhove al gesloten zijn maar minister Hilde Crevits gaf ons een extra genadejaar”, duidt Candaele. “We hadden vorig schooljaar slechts drie kindjes en dat moesten er zes zijn. We hebben nu tot 1 februari volgend jaar tijd om de teller op zes leerlingen te krijgen maar veel hoop heb ik niet want er schreef zich nog maar één kleuter in. De ouders, die liever anoniem willen blijven, zorgden er de voorbije jaren wel voor dat de school in stand gehouden werd door telkens hun kinderen naar Gijverinkhove te sturen. Het zal spannend afwachten worden hoeveel kleuters uiteindelijk naar het kleine Alveringemse dorpje zullen komen. Op de eerste schooldag starten we sowieso gezamenlijk in onze hoofdschool. Daarna zien we wel. Vorig schooljaar werd een week in Gijverinkhove en een week in Alveringem lesgegeven.” Het is al jaren geleden dat de school nog veertien kleuters telde. In 2015 haalde de vestiging ook al het nieuws toen er twee kleuters het schooljaar startten.