Het is officieel: na twee jaar werking krijgt damesclub Kiwanis Bachten de Kupe-La Joconde zijn charter GUS

23 oktober 2019

Alveringem Zaterdag 9 november in het gemeentehuis van Alveringem staat met stip genoteerd in de agenda's van de dames van de nieuwe Kiwanisclub. Dan krijgen ze het charter van de overkoepelende Kiwanis en dat na twee jaar werking.

“We kijken uit naar 9 november want dan worden we officieel erkend, een hele eer”, vindt Christel Veris die verantwoordelijke is voor de communicatie. “Onze vereniging telt achttien leden en die dames zetten zich in voor kinderen uit de eigen regio die minder kansen hebben. Zo hebben we speelgoedpakketten gegeven aan Camino die zich inzet voor mensen met een beperkt inkomen. Kinderen van Zonnewende Veurne en De Steiger Koksijde nodigden we uit voor een bezoek aan de koekjesfabriek Destrooper en vervolgens om te koken in hotelschool Ter Duinen. Tot slot zamelen we fietsen in.” Om geld bijeen te krijgen verkoopt Kiwanis Bachten de Kupe-La Joconde zelfgemaakte picon. Het eerste deel van de naam verwijst naar het gebied waar de vereniging actief is. La Joconde betekent Mona Lisa in het Frans. De dame op het logo is Mietje Boeuf uit Oudekapelle, de moeder van vele soldaten. De uitvalsbasis van Kiwanis is het Spaans Kwartier in Izenberge.