Hervallen pedofiel moet 37 maanden achter tralies: “Alleen zo kunnen we toekomstige slachtoffers van kinderporno beschermen” Bart Boterman

10 maart 2020

10u45 3 Alveringem Een hervallen pedofiel (58) uit Alveringem, die vroeger in Hamme woonde, is veroordeeld tot 37 maanden effectief voor bezit en verspreiding van kinderporno. Tegen betaling stuurde de man, zelf vader van twee kinderen, ook beelden naar andere pedofielen. Tijdens een huiszoeking werd een harde schijf met zo’n 1.500 foto’s gevonden, waarvan 1.145 met zekerheid kinderporno en 224 videofragmenten. Volgens de procureur zaten daar beelden van baby’s, peuters en jonge kinderen tussen, die werden misbruikt of schaars gekleed waren.

De man kwam in het vizier van de speurders dankzij een onderzoek in de VS naar kinderporno. Zijn IP-adres werd naar Belgische speurders doorgestuurd. Die kenden Benny D. nog van in het verleden. De man werd, toen hij nog in Hamme woonde, al eens veroordeeld tot 18 maanden celstraf voor bezit van kinderporno in de periode van 2004 tot 2008. In 2016, toen hij al in Alveringem woonde, zou hij daar opnieuw mee begonnen zijn. De procureur vond de feiten meer dan bewezen en vroeg de rechtbank om hem tot 37 maanden cel te veroordelen, aangezien hij geen lessen trok uit zijn vorige veroordeling en jarenlang recidiveerde.

“Schijf dateert nog van vroeger”

De verdediging pleitte dat de gevonden harde schijf nog dateerde van zijn eerste veroordeling en destijds niet gevonden werd bij de toenmalige huiszoekingen. “De harde schijf ging mee met de verhuis zonder de inhoud te beseffen”, klonk het. Al counterde het Openbaar Ministerie dat makkelijk met data van foto’s en video’s op de schijf.

Enkel een effectieve celstraf kan nog soelaas bieden om toekomstige slachtoffers van kinderporno te beschermen. Door mensen zoals u blijft de vraag bestaan Veurnse strafrechter

Dinsdagmorgen ging de Veurnse strafrechter over tot vonnis. “Bij uw vorige veroordeling had u al moeten beseffen dat dit niet door de beugel kan. U verklaarde echter niet te geloven in therapie voor kinderporno. Enkel een effectieve celstraf kan nog soelaas bieden om toekomstige slachtoffers van kinderporno te beschermen. Door mensen zoals u blijft de vraag bestaan. Gelet op het zwaarwichtig karakter, de gevolgen voor de slachtoffers en het recidivisme, veroordeel ik u tot 37 maanden effectieve celstraf en 3.000 euro boete”, klonk het vonnis. Zijn twee kinderen zijn inmiddels geplaatst in een pleeggezin.