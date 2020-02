Heb jij informatie over de veemarkten en stierenkeuringen van weleer in Alveringem? Gudrun Steen

11u19 0 Alveringem Een bijzondere oproep van ere-burgemeester Marc Wackenier van Alveringem. Voor een nieuw boek zoekt hij informatie over de veemarkten, stierenkeuringen en andere markten in Alveringem voor de fusie.

“Als zoon van een veehandelaar ben ik altijd gefascineerd geweest door de veemarkten die in de jaren vijftig, zestig en zeventig voor onze ouderlijke woning plaatsvonden”, herinnert Marc zich. “Het was een hoogdag voor het hele dorp. Helaas is het een traditie waarover weinig mensen nog iets weten en daarom wil ik er een boek over schrijven. Ik ga vooral in op het Rood Ras in de regio en in Alveringem in het bijzonder. Stond je zelf nog op een veemarkt? Heb je beelden van die oude gewoonte? Wat het ook is, alle informatie is meer dan welkom.” Marc is niet aan zijn proefstuk toe als het gaat over boeken met streekgeschiedenis. Eerder verschenen van zijn hand ‘De Canadakoffer’, ‘Dorp in klerikale houdgreep’ en ‘Een eeuw in de drank’. Documenten, verhalen en foto’s over de veemarkten zijn welkom via mwackenier@outlook.com. Bellen kan op 0495 51 00 91. De informatie mag je ook in de brievenbus stoppen in de Hoogstraat 1b in Alveringem.