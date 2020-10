Hardleerse Alveringemse landbouwer riskeert anderhalf jaar cel voor belaging van buren Bart Boterman

13 oktober 2020

16u22 2 Alveringem Een landbouwer uit de straat Klarewal in Alveringem stond dinsdag voor de strafrechter voor belaging van zijn buren, ook landbouwers. Een landbouwer uit de straat Klarewal in Alveringem stond dinsdag voor de strafrechter voor belaging van zijn buren, ook landbouwers. Opvallend is dat hij eerder nog werd veroordeeld voor belaging van zijn andere buurman , evenzeer een landbouwer. Beide zaken lijken sterk op elkaar gezien er in het begin zelfs sprake was van een hechte vriendschap en een goeie samenwerking. Het openbaar ministerie eiste dit keer anderhalf jaar celstraf.

Volgens de advocate van de burgerlijke partij, namelijk de vrouw S.S. en haar echtgenoot E.R., was er initieel dagelijks contact tussen de buren. “Op professioneel gebied begonnen ze samen te werken. Mijn cliënten verbouwen vooral groenten en buurman G.C. hield koeien. Hij nam hun groenafval mee om aan zijn dieren te geven en intussen waren zij van het afval verlost. Er ontstond ook een hechte vriendschap tussen buurman G.C. en mijn cliënte S.S.”, pleitte de advocate.

Verkaveling

Tot er plots een deel van de weilanden verkaveld zou worden. “G.C. werkte een plan uit en zou S.S. ervan overtuigen dat dit de beste beslissing was. Ze moest koste tot kost haar eigen man overhalen om hiermee akkoord te gaan. Maar dit was nadelig dus gingen ze daar niet op in. Daarna is de jarenlange periode van belaging en stalking begonnen door G.C., uit wrokgevoelens", aldus de advocate.

Pesterijen bleven maar komen zoals midden in de nacht de paarden loslaten, verwensingen roepen in de richting van de dochter van mijn cliënten als het moedwillig blokkeren van de straat met zijn tractor. Ga zo maar door. Mijn cliënten bleven slapen in de zetel om snel te kunnen ingrijpen wanneer hij opnieuw zou toeslaan Raadsvrouw

Vergif in kruidenbakje?

“Het begon met kwaadsprekerij bij nagenoeg volledig Alveringem, alsof S.S. er heel wat buitenechtelijke relaties op na zou houden. Er werd ingelogd op de iCloud van mijn cliënten en bezwarende sms’en verstuurd met hun gsm die in hun loods lag. Hij maakte hen zwart bij leveranciers en liet optekenen dat ze slechte betalers zijn. Er is zelfs eens Roundup gespoten op hun kruidenbakje en er is vergif in de watertank gedaan. Pesterijen bleven maar komen zoals midden in de nacht de paarden loslaten, verwensingen roepen in de richting van de dochter van mijn cliënten als het moedwillig blokkeren van de straat met zijn tractor. Ga zo maar door. Mijn cliënten bleven slapen in de zetel om snel te kunnen ingrijpen wanneer hij opnieuw zou toeslaan”, aldus de raadsvrouw. “We willen dat dit eindelijk stopt en eisen een schadevergoeding.”

Geen bewijzen

Die poging tot vergiftiging en hacking via iCloud werden niet weerhouden in de fase van de raadkamer. Er was grondig onderzoek gevoerd maar er bleek geen enkele vaststelling over verhoogde waarden van pesticiden of herbiciden. Ook in verband met de hacking was er geen bewijs. Het openbaar ministerie vroeg anderhalf jaar cel maar enkel voor belaging en het moedwillig blokkeren van de weg.

“Die mensen maken zichzelf ziek”

“Die mensen verstoren hun eigen rust en maken zichzelf ziek door constant klacht in te dienen en procedures aan te spannen, van de onderzoeksrechter over de raadkamer tot de kamer van Inbeschuldigingstelling en opnieuw. Na een tijdje beginnen ze écht spoken te zien. De burgerlijke partij verzwijgt moedwillig allerhande zaken. Die goede vriendschap waarvan sprake, dat was eigenlijk een amoureuze relatie tussen G.C. en S.S. die uiteindelijk beëindigd werd", pleitte de advocaat van G.C.

Vrijspraak voor belaging gevraagd

“Mevrouw koos de kant van haar gezin, wat niet onlogisch is. Maar daarom moeten ze mijn cliënt niet van alles beschuldigen. Werkelijk niets is bewezen en alles is bij de haren gegrepen, buiten die ene keer dat hij de weg blokkeerde en mevrouw dat filmde”, was het pleidooi van de advocaat van beklaagde G.C. “Hij had dit inderdaad niet moeten doen maar was moe getergd door allerhande strafklachten en procedures door zijn buren. Ik vraag de vrijspraak voor belaging en een milde bestraffing voor het blokkeren van de weg”

Opgezet tegen andere buurman?

G.C. nam zelf ook nog het woord. “Die mensen hebben huwelijksproblemen en wijzen mij aan als de duivel. Eerlijk? Ik wil met rust gelaten worden want ik heb werk genoeg. Ik hoop dat al die klachten stoppen. Ik heb daar écht niets mee te maken. Ook zij hebben mij opgezet tegen mij andere buurman”, verweerde G.C. zich nog.

Vonnis 10 november.