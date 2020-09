Geen kermisjolijt in de straat maar wel muziek in de huiskamer met Radio Space Gudrun Steen

03 september 2020

13u17 0 Alveringem In het weekend van 18 september heerst er in de Alveringemse straten een kermisstilte. In de ether gaat het er des te vrolijker aan toe dankzij het team van Radio Space. Stem nu alvast op jouw favoriete nummer uit ‘The Eighties’

De vrije radiozender Radio Space was 40 jaar geleden hip in Alveringem. Sinds 2012 halen vrienden dat station vanonder het stof tijdens de kermis van Alveringem. Door de coronamaatregelen valt die kermis in het water maar Radio Space blijft overeind. Eén van de radiostemmen is Bernard Berteloot. “We gaan live op 94,90 FM van vrijdag 18 september om 16 uur tot en met zondag 20 september om middernacht. Onze radiostudio richten we in, in zaal Rethorica in de Nieuwstraat in Alveringem. Naast de grootste hits en de leukste kermismuziek bieden we ook plaatselijke programma’s aan met lokale helden die herinneringen ophalen.”

Op verzoek

En er is ook interactie met de luisteraar. “Nu al kan je stemmen op de favoriete nummers uit de jaren tachtig. De liedjes met de meeste stemmen komen in onze top 40”, nodigt Bernard uit. “We hopen dat in menig huiskamer een heus kermisbal zal ontstaan. Om het helemaal leuk te maken, gaan we tevens op verzoek. Mail als de bliksem de titel en uitvoerder van de hit die je graag zou horen naar verzoek@radiospace.be.

Terug in de tijd

De Vrije Radio Space was in de ether van september 1982 tot november 1984. De naam van de zender was geïnspireerd door discobar Studio Space die toen hoge ogen gooide in zaal Uilenspiegel in Izenberge. De pioniers waren Dirk Debacker, Luc Delancker en Hugo Senesael. De studio werd ingericht in de gemeentelijke jongensschool in Hoogstade. Elk weekend gingen vrijwilligers in de ether met streeknieuws, interviews en muziek. Uiteindelijk bleken de inkomsten kleiner dan de uitgaven en werd de zender opgedoekt.