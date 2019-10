Expo ‘Beminde parochianen’ toont de ‘pasters’ van Beveren-aan-de-IJzer GUS

21 oktober 2019

11u39 0 Alveringem Vanaf dit weekend kan je in de Sint-Audomaruskerk van Beveren-aan-de-IJzer de expo ‘Beminde parochianen’ bezoeken.

Na de tentoonstelling ‘Operatie Beveren’ en ‘Remember Bremer’ werken de dienst Mens & Vrije Tijd Alveringem en erfgoedman Dirk Claerhout opnieuw samen. “We brengen het verhaal van ‘de pasters’ van Beveren-aan-de-IJzer”, zegt Leo Bonte. “Al jaren verzamelt Dirk informatie, foto’s en documenten van de geestelijken die sinds 1577 actief waren in het Alveringemse dorp. Verschillende priesters hebben werken laten uitvoeren aan de kerk of deden waardevolle schenkingen van gewaden, kelken of zilverwerk. We tonen ook de 26 priesters en paters die in Beveren gewijd zijn. Verder speelt pastoor Jules Leroy een rol in de expo. Hij verwierf bekendheid met zijn boeken zoals dat over Karel de Blauwer. Daarnaast tonen we om en bij de vijftig onderpastoors. Eén daarvan is de zingende kapelaan De Geeter die bij de bewoners geld inzamelde om de Heilig Hartzaal te bouwen. Tot slot hebben we aandacht voor het kerkgebouw zelf, het meubilair, de bouw van de pastorie, de inhuldiging van het Heilig Hartbeeld in 1937 en de processies.”

Na de aangepaste misviering om 18 uur wordt de tentoonstelling officieel geopend. Vanaf zondag tot en met maandag 11 november kan je grasduinen in het religieuze verleden van Beveren-aan-de-IJzer en dat elke dag van 14 tot 17.30 uur. De toegang is gratis.