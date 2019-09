Enige kleuter van Gijverinkhove verhuist naar Alveringem GUS

11u10 0 Alveringem Het is bij één kleuter gebleven voor het schooltje in Gijverinkhove. Dat kindje verhuist naar de hoofdschool in Alveringem.

“Er zijn geen inschrijvingen meer bijgekomen”, laat directeur Jan Candaele weten. “Een hele school open houden voor één kind zou niet verantwoord zijn dus zal die kleuter in onze hoofdschool in Alveringem les volgen. De vestiging in Gijverinkhove blijft enkel nog op papier bestaan. Tegen februari volgend jaar moeten we daar zes kleuters hebben om verder te mogen werken. Ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat dit heel moeilijk wordt. In Alveringem zijn we het nieuwe schooljaar met 145 kleuters en leerlingen gestart. In Stavele zijn er 45 kinderen ingeschreven. Daar kan je in het vrij onderwijs les volgen tot en met het vierde leerjaar.”