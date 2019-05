Eigenaars van oldtimers gezocht voor Butterblommetreffen GUS

21 mei 2019

10u55 8 Alveringem Zondag 2 juni vindt in Alveringem de vierde editie van het Butterblommetreffen plaats. De vorige keren was het gebeuren met zo’n 100 deelnemende oldtimers telkens volzet. Wees er dus snel bij en schrijf je vandaag nog in.

Geert Muylle uit Alveringem, Marc Delancker uit Izenberge en Eric Vandermeersch uit Veurne zijn zelf oldtimerliefhebbers. Ze doen regelmatig mee aan oldtimerrondritten en zo ontstond het idee om in hun thuisbasis iets te organiseren. “We stippelen telkens een parcours uit langs landelijke wegen en pittoreske plaatsen”, zegt Geert. “Met ons evenement maken we ook duidelijk dat oldtimers niet uit onze samenleving verbannen mogen worden. In een tijdperk waar er veel heisa is rond lage-emissiezones, pleiten we ervoor om oldtimers op erfgoedlijsten te plaatsen zoals in Nederland momenteel in overweging wordt genomen.”

Het oldtimertreffen in Alveringem start zondag 2 juni tussen 13 en 14 uur in de Putstraat. Halfweg is er een stopplaats met een hapje en nadien kan je aanschuiven voor een barbecue. Geïnteresseerden kunnen de oude bolides ’s middags en vanaf 17 uur bewonderen. Eigenaars van oldtimers die willen meedoen kunnen zich inschrijven via bbt@telenet.be of 0495/20.81.68.