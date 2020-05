Echtpaar uit Alveringem vervolgd voor verboden wapenbezit: vuurwapens aangekocht bij Franse illegale handelaar Bart Boterman

26 mei 2020

12u45 0 Alveringem Een echtpaar uit Alveringem stond dinsdag voor de strafrechter in Veurne voor verboden wapenbezit. Bij een huiszoeking zijn twee illegale handvuurwapens en munitie aangetroffen. Volgens het Openbaar Ministerie werden die aangekocht in 2014, bij een illegale wapenhandelaar in Noord-Frankrijk. De man van 60 en de vrouw van 58 uit Alveringem riskeren 2 maanden cel en een geldboete.

De feiten kwamen aan het licht door een onderzoek van de Franse politie. De wapenhandelaar had honderden handvuurwapens op illegale wijze verkocht. Hij maakte de kopers wijs dat ze enkel moesten verklaren dat ze lid waren van een schietclub om het wapen te kunnen verkrijgen. Voor de verkoop van dergelijke wapens zijn echter wél vergunningen en allerhande voorwaarden nodig, zowel in Frankrijk als in België. De Franse politie vond een lijst met kopers en maakte de namen van Belgische onderdanen over aan de Belgische speurders. Zo volgde een huiszoeking bij het echtpaar uit Alveringem. Zij hadden vier wapens aangekocht.

Wapenliefhebber

Volgens het Openbaar Ministerie zijn twee handvuurwapens aangetroffen bij de huiszoeking. Een derde was doorverkocht, een vierde wapen is spoorloos. De procureur wees erop dat het echtpaar maar al te goed wist dat het om verboden wapens ging en ze die daarom gingen halen in Frankrijk. De advocaat van het echtpaar pleitte dat hun cliënten ervan uit gingen dat ze op legale wijze bezig waren. “Mijn cliënt is wapenliefhebber en effectief lid van een schietclub. Hij kocht die handgeweren ook om ratten dood te schieten. Hij heeft ze echter nooit gebruikt en had er geen criminele bedoelingen mee”, aldus meester Dirk Dawyndt. “Als ze ter kwader trouw waren, zouden ze niet hebben betaald met de bankkaart”, aldus de advocaat.

Nog een derde man, uit Quevrin, diende zich voor de strafrechter te verantwoorden omdat hij een verboden wapen invoerde via de Franse illegale handelaar. Dat pistool, alsook een werpster, werd gevonden bij een huiszoeking in zijn voormalige woning in De Panne. De man liet verstek gaan op de rechtbank. Hij riskeert eveneens 2 maanden cel en een geldboete. Vonnissen op 16 juni.