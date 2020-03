Dominique fietst meer dan 12.000 euro bijeen voor Stichting tegen Kanker Gudrun Steen

17 maart 2020

07u37 0 Alveringem De gepassioneerde wielertoerist Dominique Lehoucke (48) uit Izenberge reed vorig jaar de Tour de France. Hij wilde zo geld inzamelen voor de Stichting tegen Kanker. En met de steun van de vereniging Alveringemse harten is hij daar zeker in geslaagd.

“De Ronde van Frankrijk rijden is altijd een droom geweest”, vertelt Dominique. “Naast de sportieve uitdaging wilde ik ook geld verzamelen voor het goede doel. Twee jaar terug verloor ik drie dierbaren aan kanker en dat in amper drie maanden tijd. Ik ken ook een aantal kennissen en vrienden die vechten tegen die verschrikkelijke ziekte. De Stichting tegen Kanker werd mijn doel. Tussen 5 en 27 juli heb ik 3546 kilometer gefietst. Door zelf acties te organiseren of verenigingen aan te spreken die een activiteit op getouw hebben gezet kreeg ik geld bijeen. Er kwamen ook vrijwillige donaties binnen en een paar bedrijven hebben gesponsord. Ik ben lid van de vereniging Alveringemse Harten. Dat is een team dat geld inzamelt voor Levensloop Koksijde. Patriek Hauspie, zelf een vechter, is de kapitein. Levensloop is dan weer een evenement dat jaarlijks in Koksijde plaatsvindt en waarvan de opbrengst naar Stichting tegen Kanker gaat. Uiteindelijk kon ik een cheque van 12.773,56 euro overhandigen.”