Chiro Parcifal houdt inzamelactie nadat omgevallen boom patrouilletent volledig vernielt Bart Boterman

20 augustus 2019

16u52 8 Alveringem De Chiro van Alveringem, Chiro Parcifal, is een inzamelactie gestart om een nieuwe patrouilletent te kopen. Tijdens hun kamp begin augustus viel namelijk een grote boom om op de tent, waardoor die volledig vernield raakte. Het streefdoel is 2.000 euro.

De jongens en meisjes van Chiro Parcifal waren tussen 30 juli en 11 augustus op kamp in Sprimont in de provincie Luik. Op 3 augustus werden de chiroleden, zowel jongens als meisjes, echter opgeschrikt door een felle windstoot. Een boom viel om en belandde op de patrouilletent. “Het ging om de tent van de leiding. Er was gelukkig niemand aanwezig op dat moment. Er was wel heel wat materiële schade. Niet enkel de tent, maar ook heel wat spullen van de leiding was stuk”, zegt leidster Hanna Lully (19). Het kamp kwam niet in het gedrang.

“De kinderen hebben er uiteindelijk niet veel van gemerkt. De leiding kon rekenen op tenten van de kampbaas ter vervanging. Maar nu moeten we wel investeren in een nieuwe tent voor volgend jaar. Zo’n legertent kost heel wat geld en dat hebben we als Chiro niet zomaar op overschot”, aldus leidster Hanna Lully. Daarom richtte de Chiro op een fonds op via Facebook. Doneren kan via deze link. De Chiro hoopt aan een bedrag van 2.000 euro te komen.